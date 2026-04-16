Dürr Aktie
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
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16.04.2026 20:34:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Dürr auf 36 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers Dürr von 39 auf 36 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain verwies in einer am Donnerstagabend vorliegenden Studie auf Belastungen wegen geringerer Wachstumsprognosen sowie auf nach oben hin angepasste Schätzungen für die Kapitalkosten (WACC)./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 14:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:45 / UTC
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