ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Henkel auf 65 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 74 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Value-Aktien aus der Konsumgüterbranche hätten ihre Zeit nun hinter sich, für 2023 sei angesichts der Erwartung einer beginnenden Rezession daher eine Neuausrichtung gefragt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden europäischen Branchenstudie. "Quality" dürfte dann wieder besser abschneiden als "Value". Daher habe er Unilever, Danone und Lindt abgestuft, weshalb nun mit Beiersdorf und L'Oreal nur noch zwei Aktien mit "Outperform" bewertet seien. Henkel habe noch einen weiten Weg vor sich, um den Kehrtwende zu schaffen und er befürchtet, dass das Management zu viel auf einmal versuchen könnte./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2022 / 00:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2022 / 05:10 / UTC

