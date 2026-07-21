Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
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21.07.2026 11:32:39
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Ryanair auf 30 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair nach Quartalszahlen von 32,50 auf 30,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aussicht auf niedrigere Flugpreise in der Sommersaison habe den Aktienkurs belastet, schrieb Alex Irving am Dienstag. Hohe Treibstoffpreise drohten Fluggesellschaften aus der Bahn zu werfen, was in der Folge geringere Kapazitäten in der Branche mit sich bringen dürfte./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 04:00 / UTC
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