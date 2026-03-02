Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
02.03.2026 11:49:42
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Scout24 auf 89 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Quartalsberichte aus dem Bereich der Online-Anzeigenportale seien ein Indiz für robuste Geschäftsmodelle, schrieb Annick Maas am Freitag in ihrem Resümee. Für Störung durch Künstliche Intelligenz (KI) gebe es keine Anzeichen. Sie bezog nun die Zahlen und Ausblicke in ihre Schätzungen für Scout24 und Rightmove ein. Immobilienportalen gibt sie den Vorzug vor Autoportalen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC
Analysen zu Scout24
|12:17
|Scout24 Buy
|UBS AG
|07:39
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|71,05
|-0,98%
