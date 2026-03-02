ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Scout24 auf 89 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Quartalsberichte aus dem Bereich der Online-Anzeigenportale seien ein Indiz für robuste Geschäftsmodelle, schrieb Annick Maas am Freitag in ihrem Resümee. Für Störung durch Künstliche Intelligenz (KI) gebe es keine Anzeichen. Sie bezog nun die Zahlen und Ausblicke in ihre Schätzungen für Scout24 und Rightmove ein. Immobilienportalen gibt sie den Vorzug vor Autoportalen./tih/ag

