Scout24 Aktie

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
02.03.2026 11:49:42

ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Scout24 auf 89 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Quartalsberichte aus dem Bereich der Online-Anzeigenportale seien ein Indiz für robuste Geschäftsmodelle, schrieb Annick Maas am Freitag in ihrem Resümee. Für Störung durch Künstliche Intelligenz (KI) gebe es keine Anzeichen. Sie bezog nun die Zahlen und Ausblicke in ihre Schätzungen für Scout24 und Rightmove ein. Immobilienportalen gibt sie den Vorzug vor Autoportalen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC

12:17 Scout24 Buy UBS AG
07:39 Scout24 Outperform Bernstein Research
27.02.26 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
27.02.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 Scout24 Overweight Barclays Capital
Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
