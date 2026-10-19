TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|
19.10.2026 11:54:40
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für TKMS auf 115 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate der Marinewerft dürften die Markterwartungen deutlich übertreffen und ein entscheidender Treiber für den Aktienkurs sein, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbedricht. Er rechnet zudem mit einer Anhebung des mittelfristigen Ergebnisziels (Ebit). Das niedrigere Kursziel begründete der Experte mit seinen reduzierten Liquiditätsannahmen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 05:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 05:22 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
19.10.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für TKMS auf 115 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
19.10.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für TKMS auf 115 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
12.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|83,60
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.