ANALYSE-FLASH: BofA hebt Carl Zeiss Meditec auf 'Neutral' - Ziel auf 115 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Carl Zeiss Meditec von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 115 Euro angehoben. Analyst Julien Ouaddour sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von "besserer Sicht". Mit einer der schwächsten Kursentwicklungen im europäischen Medtech-Bereich seien die meisten Risiken nun eingepreist. Die mittelfristigen Ziele hält der Experte für intakt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 12:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 12:30 / EDT

