HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
26.03.2026 10:34:38
ANALYSE-FLASH: BofA hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ein Luftverteidigungs-Gewinner
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für HENSOLDT leicht gesenkt von 90 auf 88,50 Euro, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der Angriff des Iran mit Mittelstreckenraketen auf den US-Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean habe die Bedeutung von Investitionen in Luftverteidigung auch in Europa noch mehr untermauert, schrieb Benjamin Heelan am Donnerstag zu Rüstungsbranche. Zu den Gewinnern dieses Themas zählt er neben BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg auch den Radarspezialisten Hensoldt. Dieser erziele 65 bis 70 Prozent seiner Umsätze im Bereich Luftverteidigung./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 01:31 / EDT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Nachrichten zu HENSOLDT
26.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
26.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
26.03.26
|Börse Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
26.03.26
|ANALYSE-FLASH: BofA hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ein Luftverteidigungs-Gewinner (dpa-AFX)
26.03.26
|EQS-News: HENSOLDT veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 (EQS Group)
26.03.26
|EQS-News: HENSOLDT publishes its 2025 Annual Report (EQS Group)
25.03.26
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
25.03.26
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu HENSOLDT
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|HENSOLDT
|69,85
|-5,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.