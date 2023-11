ANALYSE-FLASH: BofA hebt Hugo Boss auf 'Buy' - Ziel bleibt auf 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat HUGO BOSS von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel auf 75 Euro belassen wurde. Die Aktien des Modekonzerns hätten seit Juli über 20 Prozent verloren, trotz anhaltend überdurchschnittlicher Geschäftsentwicklung und weiterer Marktanteilszuwächse, schrieb Analystin Daria Nasledysheva in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hält die positive Entwicklung für nachhaltig und die Aktien für "zu billig"./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 00:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2023 / 00:30 / EST

