ANALYSE-FLASH: BofA hebt Nordex auf 'Buy' - Kursziel steigt kräftig auf 29 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Nordex von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14,50 auf 29,00 Euro angehoben. Der Vorschlag der Europäischen Union, den Ausbau Erneuerbarer Energien kurzfristig zu beschleunigen, bedeute eine deutliche Verbesserung der Aussichten für die Windkraft-Branche, schrieb Analyst Benjamin Heelan in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Die Dringlichkeit in Sachen Energieunabhängigkeit dürfte die Erträge der Unternehmen stützen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / 00:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 00:30 / EST