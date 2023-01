ANALYSE-FLASH: BofA hebt Traton auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat TRATON von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17 auf 21 Euro angehoben. Der Lkw-Hersteller habe 2022 besonders unter Lieferkettenproblemen gelitten, schrieb Analyst Michael Jacks in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie seien nun aber weitgehend abgehakt. Für 2023 sieht Jacks Überraschungspotenzial beim Absatz von Scania und MAN. Zudem ist er optimistisch für die Navistar-Integration und Einsparungen bei MAN./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 00:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 00:30 / EST