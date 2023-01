ANALYSE-FLASH: BofA hebt Zalando von 'Underperform' auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Zalando von "Underperform" auf "Buy" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 17 auf 50 Euro fast verdreifacht. Nach eineinhalbjähriger Zurückhaltung ist das Analystenteam um Geoffroy de Mendez wieder optimistisch gestimmt für Online-Modehändler und empfiehlt sämtliche Branchenwerte unter seiner Beobachtung zum Kauf. Mit den stark gesunkenen Erwartungen sei der Sektor nunmehr attraktiv bewertet, wobei die Chancen überwögen. 2023 dürfte zwar kaum Umsatzwachstum bringen, doch hätten sämtliche Unternehmen das Problem verstanden und feilten nun an den Kosten und der Bilanz./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 00:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2023 / 00:30 / EST