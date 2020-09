ANALYSE-FLASH: BofA hebt Ziel für Fedex auf 300 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für FedEx nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 250 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Logistikkonzern habe die Erwartungen im ersten Quartal ziemlich in den Schatten gestellt, schrieb Analyst Ken Hoexter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte daraufhin seine Gewinnschätzungen je Aktie für dieses und die beiden folgenden Geschäftsjahre teils kräftig nach oben an./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 07:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------