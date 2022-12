ANALYSE-FLASH: BofA senkt BMW auf 'Underperform' und Ziel auf 78 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat BMW von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 79 auf 78 Euro gesenkt. Die europäische Automobilindustrie dürfte insgesamt starke Geschäftszahlen für das vierte Quartal ausweisen, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im Übergangsjahr 2023 könnten sich die Ergebnisse der Autohersteller jedoch verschlechtern, bei Mercedes-Benz und Volkswagen aber weniger als befürchtet. Das neue Anlagevotum für BMW begründete der Experte mit seiner um 20 Prozent unter der Konsensschätzung liegenden Ergebnisprognose (Ebit) für 2024./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2022 / 00:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2022 / 00:30 / EST

