ANALYSE-FLASH: BofA senkt Kion auf 'Neutral' - Ziel 67 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Kion (KION GROUP) von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 67 Euro gesenkt. Analyst George Featherstone sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie massiven Gegenwind durch steigende Kosten. Nach der jüngsten Gewinnwarnung beim anderen Staplerhersteller Jungheinrich drohten ähnliche Profitabilitätsprobleme. Zudem verweist der Experte auf einen zyklischen Abschwung im Bereich Industrial Trucks & Services./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / 00:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2022 / 00:30 / EDT