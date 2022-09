ANALYSE-FLASH: BofA senkt MTU auf 'Neutral' - Ziel gesenkt auf 185 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat MTU (MTU Aero Engines) von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 221 auf 185 Euro gesenkt. Unter den von ihm bewerteten Aktien hingen die von MTU am stärksten vom weltweiten Luftfrachtgeschäft ab, schrieb Analyst Benjamin Heelan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier aber zeichne sich eine deutliche Abschwächung ab, nachdem die Luftfracht von den Problemen im globalen Schiffsverkehr und vom Online-Shopping erheblich profitiert habe./bek/gl

