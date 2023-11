ANALYSE-FLASH: BofA senkt Ziel für DHL Group auf 51 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) nach Aussagen von Wettbewerbern wie UPS, Kühne & Nagel und DSV von 60 auf 51 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Nach diesen Aussagen aus der Branche rechnet Analystin Muneeba Kayani nun damit, dass die DHL Group in der kommenden Woche den Ausblick senkt. Das obere Ende der vom Logistikkonzern in Aussicht gestellten Gewinnspanne für 2023 unterstelle eine Erholung seit der Jahresmitte. Die aber habe es nicht gegeben, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 01:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 01:30 / EDT

