Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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26.03.2026 10:04:40
ANALYSE-FLASH: BofA senkt Ziel für Rheinmetall auf 1830 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Rheinmetall von 2220 auf 1830 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Angriff des Iran mit Mittelstreckenraketen auf den US-Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean habe die Bedeutung von Investitionen in Luftverteidigung auch in Europa noch mehr untermauert, schrieb Benjamin Heelan am Donnerstag zu Rüstungsbranche. Zu den Gewinnern dieses Themas zählt er vor allem BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg und Hensoldt. Für Rheinmetall reduzierte Heelan bei dieser Gelegenheit etwas seinen Bewertungsmultiplikator./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 01:31 / EDT
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