ANALYSE-FLASH: BofA startet Schott Pharma mit 'Buy' - Ziel 34 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Bewertung der Papiere von SCHOTT Pharma beim Kursziel von 34 Euro mit "Buy" gestartet. Führend im Bereich Aufbewahrung und Verabreichung von Arzneimitteln böten die Mainzer starkes Wachstum, schrieb Analyst Julien Ouaddour in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch bei den Kassenschlagern der Diabetes- und Gewichtsreduktionsmittel der Klasse GLP-1 sowie der mRNA-Wirkstoffe sei man stark positioniert./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2023 / 00:30 / EST