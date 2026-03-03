Beiersdorf Aktie

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

03.03.2026 14:06:38

ANALYSE-FLASH: Call von Beiersdorf überzeugt nicht - Barclays

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen zunächst weiter mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Der Call sei wenig überzeugend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Dienstagvormittag. Ein schwaches Umfeld für Körperpflegeprodukte mache es den Hamburgern nicht einfach, sie hätten sich gerade in den Schwellenländern aber auch zu wenig angepasst. Eine Neupositionierung der Marke Nivea sei notwendig, 2026 werde allerdings ein Übergangsjahr. Die entscheidende Frage bleibe, wann sich der Körperpflege-Markt erholt./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 10:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 10:46 / GMT

