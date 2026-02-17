Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

17.02.2026 15:34:39

ANALYSE-FLASH: Citigroup belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) nach einem Medienbericht über ein massives Sparprogramm mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Harald Hendrikse sieht darin in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar keine große Überraschung nach der vorherigen Ankündigung, die Führungsebene der VW-Kernmarke umzustrukturieren. VW bleibt aufgrund der ambitionierten Restrukturierungspläne in Europa und neuen Chancen in China sein bevorzugter Massenhersteller in Europa./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:23 / ET

