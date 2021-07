ANALYSE-FLASH: Citigroup hebt Airbus auf 'Buy' und Ziel auf 130 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 106 auf 130 Euro angehoben. Hauptgrund für die positivere Einschätzung sei die Erhöhung der langfristigen Produktionsraten für das Flugzeugmodell A320, schrieb Analyst Charles Armitage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem glaubt der Experte, dass der Luftfahrtkonzern ein sehr starkes zweites Quartal ausweisen und die Jahresziele aufgrund unerwartet früher und starker Kostensenkungen anheben wird./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------