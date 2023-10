ANALYSE-FLASH: Citigroup hebt Siltronic auf 'Buy' und Ziel auf 107 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat Siltronic von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 107 Euro angehoben. Der Wafer-Hersteller befinde sich an einem Wendepunkt zum Positiven, schrieb Analyst Daniel Schafei in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet für das erste Halbjahr 2024 mit einer zyklischen Erholung und erwartet langfristig ein starkes Wachstum sowie steigende Margen des Unternehmens./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2023 / 00:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

