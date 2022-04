ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Mercedes-Benz auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Von diesen zeigte sich Analyst Richard Carlson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie beeindruckt. Kostspielige Fahrzeuge seien der Motor des guten Abschneidens gewesen. Die Stuttgarter setzten unverändert mehr auf Wert als auf Masse./bek/ajx

