ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt T-Mobile US auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Die Telekom-Tochter sei seit Jahren ein Marktanteilsgewinner im US-Mobilfunk, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen könne durch die stabilisierte Abwanderung von Sprint-Altkunden ein überproportionales Wachstum erzielen, während es gleichzeitig einen großen Anteil der Wechselkunden für sich gewinne./edh/la

