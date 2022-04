ANALYSE-FLASH: Credit Suisse dreht Vestas auf 'Outperform' - Ziel 250 Kronen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Vestas (Vestas Wind Systems A-S) gleich doppelt von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 150 auf 250 dänische Kronen angehoben. Nach sechseinhalb Jahren mit negativer Empfehlung zog Analyst Mark Freshney nun Zuversicht aus der europäischen Energiekrise. Diese werde die Zahl installierter Windkraftanlagen steigen lassen, begründete der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seinen Optimismus. Das laufende Jahr dürfte voraussichtlich das letzte von Kosten- und Margendruck gekennzeichnete Jahr sein./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 16:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / 03:00 / UTC

