ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Air France-KLM - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Air France-KLM von 2,42 auf 2,56 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Neil Glynn hob seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem starken Jahresende 2021 an. Die Aktie werde es vor der nächsten Kapitalerhöhung aber schwer haben./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2022 / 06:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben