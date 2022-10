ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Netflix auf 271 Dollar - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 263 auf 271 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Streaminganbieter habe im dritten Quartal mehr als doppelt soviele Neuabonnenten vermeldet als vom Konsens gedacht, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht daher nun von einer höheren Neukundenzahl in diesem Jahr aus./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 06:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 06:19 / UTC

