ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Puma auf 76 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für PUMA SE von 72 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal habe die anhaltend starke Markendynamik des Sportartikelherstellers gezeigt, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Zwischenbericht. Von einer allgemeinen Erholung dürfte Puma besonders profitieren./ag/tav

