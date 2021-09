ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für RWE auf 38,10 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für RWE von 35,70 auf 38,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. RWE und EDP blieben ihre bevorzugten Versorger im Bereich Windenergie, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie hob ihre diesjährige Gewinnschätzungen an und sieht in RWE vor der Bundestagswahl einen Profiteur politischer Programme. Das neue Kursziel sei Ergebnis höherer Bewertungen am Markt sowie einer niedrigeren Nettoverschuldung./gl/tih

