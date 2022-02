ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Salzgitter auf 33 Euro - Underperform

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Salzgitter von 20 auf 33 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Liquiditätszufluss des Stahlkonzerns dürfte begrenzt bleiben und somit auch die Aktionärsrenditen in Form von Dividenden, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für 2022 erwartet er insbesondere eine operative Abhängigkeit vom erwarteten Stahlpreisverfall, keine signifikanten Bilanzverbesserungen und eine relativ unattraktive Bewertung. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2022 um 47 Prozent, beließ jene für 2023 aber nahezu unverändert./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 05:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben