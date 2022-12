ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Danone auf 'Underperform' - Ziel 47 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Danone von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 58 auf 47 Euro gesenkt. Die meisten Konsumgüterkonzerne dürfte 2023 steigende Margen und ein relativ gutes Wachstum in den Schwellenländern verzeichnen, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt bestünden für die Umsatzentwicklung des Sektors aber erhebliche Risiken wegen der sinkenden Verbrauchernachfrage und Marktanteilsgewinnen der Eigenmarken von Handelsketten. Dies gelte besonders für Danone, begründete der Experte die Abstufung. Zu seinen "Top Picks" zählt er unter anderem die Aktien von Beiersdorf, Unilever und BAT./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2022 / 06:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

