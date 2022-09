ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Novartis auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Novartis von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 88 auf 78 Franken gesenkt. Angesichts auslaufender Exklusivrechte für Pharmazeutika und nur begrenztem Potenzial aus der Produkt-Pipeline machte Analyst Dominic Lunn mehr Wert bei anderen großen europäischen Pharmatiteln aus. In einer strategischen Sektoranalyse für das kommende Jahr schneide Novartis schwach ab, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 04:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------