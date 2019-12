ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Symrise auf 'Neutral' - Ziel 84 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Symrise nach einem Analystenwechsel von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 87 auf 84 Euro gesenkt. Nach einer Veräußerung in Georgien dürfte sich das Wachstum verlangsamen, schrieb der nun für die Aktie des Duftstoff- und Aromenherstellers zuständige Analyst Charles Bentley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem rechnet er mit einer schwächeren Preisbildung. Die mittelfristigen Ziele erschienen erreichbar, doch rechtfertige das allenfalls begrenztes Aufwärtspotenzial für den Aktienkurs./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2019 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben