ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für Henkel auf 85 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) nach einem tristen Ausblick auf 2020 von 88 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Gewinnmargenausblick des Konsumgüterkonzerns sei schlechter als gedacht, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Gewinnerwartungen. Die erneute Anpassung der Ziele nage an der Glaubwürdigkeit des Managements./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / 10:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

