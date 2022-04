ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für Salzgitter - Weiter 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Salzgitter AG (Salzgitter) von 33 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Carsten Riek beschäftigte sich mit den Risiken für den Stahlsektor in einem Rezessions-Szenario. Bei Salzgitter dürfte ein guter Jahresstart nicht von Dauer sein, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Barmittel-Generierung dürfte begrenzt bleiben und damit auch die Aktionärsrendite in Form von Dividenden./tih/edh

