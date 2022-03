ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für Symrise auf 117 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Symrise von 128 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen der Bewertung der Wettbewerber habe er sein Kursziel für den Hersteller von Aromen angepasst, schrieb Analyst Samuel Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marktlage für Symrise bleibe aber solide. Die Aktie sei aussichtsreicher als die des Wettbewerbers Givaudan./mf/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 05:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

