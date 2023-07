ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für Yara auf 350 Kronen - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Yara (Yara International ASA) nach Quartalszahlen des Düngerkonzerns von 380 auf 350 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Samuel Perry verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf Sorgen bezüglich der Nachhaltigkeit, was die zuletzt positive Preisdynamik bei Nitratdünger angehe. Er senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2023 und 2024 um durchschnittlich 30 Prozent. Dies werde aber teilweise durch gestiegene Bewertungskennziffern wieder kompensiert./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 11:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

