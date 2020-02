ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Engie auf 'Hold' - Ziel 16,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Engie (Engie (ex GDF Suez)) nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe 2019 die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für das laufende Jahr liege im Rahmen der Erwartungen und sei für 2022 sogar potenziell ermutigend./ag/la

