WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

17.02.2026 16:04:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Aktien der Bonner hätten sich ohne Berücksichtigung der schwachen Kursentwicklung bei T-Mobile US deutlich erholt, seien aber immer noch günstig bewertet, schrieb Robert Grindle in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er stuft sie unter seinen Telekom-Favoriten für 2026 als besonders defensiv ein./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET

