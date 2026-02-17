Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|
17.02.2026 16:04:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Aktien der Bonner hätten sich ohne Berücksichtigung der schwachen Kursentwicklung bei T-Mobile US deutlich erholt, seien aber immer noch günstig bewertet, schrieb Robert Grindle in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er stuft sie unter seinen Telekom-Favoriten für 2026 als besonders defensiv ein./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
16:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 42 Euro (dpa-AFX)
|
15:59
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|TecDAX aktuell: TecDAX fällt am Dienstagmittag zurück (finanzen.at)
|
09:36
|Dienstagshandel in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:36
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
16.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
16.02.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|09:23
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|33,22
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas leichter -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street sinkt -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt leicht abwärts geht, begibt sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag abwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.