Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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15.07.2026 10:54:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Richemont auf 'Buy' - Ziel 195 Franken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 mit einem Kursziel von 195 Franken auf "Buy" belassen. Adam Cochrane attestierte dem Luxuskonzern am Mittwoch eine sehr starke Entwicklung, die ein positives Signal für die gesamte Branche setze. Er rechnet nun mit deutlich steigenden Markterwartungen für das Ergebnis je Aktie von Richemont./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:15 / GMT

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