ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 185 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Analyst Gael de-Bray lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die außerordentlich starken Auftragseingänge des Industriekonzern in der Sparte Digital Industries. Insgesamt sei das Abschneiden im ersten Geschäftsquartal sehr stark. Der Jahresausblick bleibe zwar unverändert, die starke Auftragslage lasse aber auf eine baldige Anpassung der Prognose hoffen./tih/la

