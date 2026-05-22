DHL Group Aktie

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

22.05.2026 10:04:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt DHL Group auf 'Buy' - Ziel hoch auf 56 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aktien der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 48 auf 56 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Harishankar Ramamoorthy betonte in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung die Stärke im Express-Geschäft. In einem unsicheren konjunkturellen und geopolitischen Umfeld profitiere der Logistiker von Selbsthilfemaßnahmen, einem guten Netzwerk und herausragender Preismacht. Der Analyst sieht den Zyklus für sinkende Gewinnschätzungen vor seinem Ende. Die DHL-Aktie notiere aufgrund der Sorgen vor KI-Disruption und Wettbewerb durch Amazon etwa 8 Prozent unter ihrem Februar-Hoch, doch seien diese Befürchtungen überzogen, so der Experte./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CET

