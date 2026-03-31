Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
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31.03.2026 10:04:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Diageo auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 1650 Pence
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Diageo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 1790 auf 1650 Pence gesenkt. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die beiden kommenden Jahre lägen unter den Konsensprognosen und beinhalteten für 2026 eine enttäuschende Profitabilität sowie für 2027 eine Korrektur, schrieb Mitch Collett in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Dies erscheine aber schon eingepreist, und zum neuen Kursziel habe die Aktie 20 Prozent Luft nach oben./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
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