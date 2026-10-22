EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|
22.10.2026 11:19:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel auf 197 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 157 auf 197 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Es sei wieder an der Zeit zu kaufen, da die Erwartungen an den Brillenkonzern zumindest für 2026 und 2027 inzwischen genug korrigiert hätten, begründete Falko Friedrichs seine am Donnerstag vorliegende Neuberwertung. Das dritte Quartal habe gezeigt, dass das Kerngeschäft trotz des schwierigen Umfelds organisch weiter robust wachse. Dazu habe sich das Geschäft mit Smartbrillen ein wenig beschleunigt. Für dessen langfristige Aussichten bleibe er zwar skeptisch. Doch erschienen die Konsensschätzungen hier inzwischen deutlich realistischer./rob/gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|22.10.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|22.10.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|22.10.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|180,70
|2,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.