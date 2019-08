ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Evotec auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat Evotec (EVOTEC SE) nach dem Kursrutsch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 25 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine attraktive Einstiegschance in die Papiere des Wirkstoffforschers. Er geht davon aus, dass 2019 ein weiteres starkes Jahr wird und bleibt für die Wachstumsaussichten generell optimistisch./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2019 / 15:36 / GMT