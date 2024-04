ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Sixt (Sixt SE St) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel auf 120 Euro belassen wurde. Analyst Michael Kuhn begründete die Hochstufung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit seiner Erwartung, dass die Gewinndynamik im späteren Jahresverlauf wieder positiv wird. Dem könnten Anleger nun zuvor kommen, so der Experte. Eine mögliche Eskalation im Nahen Osten könne die Aktie zwar kurzfristig belasten, Sixt sei in dieser Region aber nicht direkt engagiert. Der Autovermieter sei hauptsächlich auf das Urlaubsgeschäft im Kurzstreckenbereich fokussiert, in dem sich die Gewinne in vergangenen Krisen überwiegend als widerstandsfähig erwiesen hätten./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 07:39 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

