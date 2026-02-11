VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

11.02.2026 10:04:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Verbio auf 'Buy' und Ziel auf 29,40 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) fast verdoppelt auf 29,40 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Kuhn rechnet damit, dass sich das Biokraftstoffunternehmen höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, schrieb der Experte in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CET

