Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
23.07.2026 12:32:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Daimler Truck auf 54 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck nach erhöhten Jahreszielen des Lkw-Herstellers von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gründe für den aufgehellten Ausblick seien niedrigere Zollkosten sowie ein stärkerer Lkw-Markt in den USA, schrieb Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da Daimler Truck rund 70 Prozent seiner für Nordamerika bestimmten Lkw in Mexiko montiere, reduzierten höhere US-Wertschöpfungsanteile die für das Unternehmen anfallenden Importzölle erheblich./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truck
|
23.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.07.26
|Verluste in Frankfurt: DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
23.07.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Daimler Truck auf 54 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag leichter (finanzen.at)
|
23.07.26