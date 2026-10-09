ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Deutsche Börse auf 313 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 305 auf 313 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Herbst würden auf der Nordhalbkugel die Finanzmärkte volatiler, was für die europäischen Marktinfrastruktur-Unternehmen spreche, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Diese seien im Finanzsektor am robustesten aufgestellt und sollten gute bis sehr gute Quartalszahlen veröffentlichen. Bei der Deutschen Börse und Euronext rechnet Goy sogar mit Prognoseanhebungen. Eventuell wird auch die London Stock Exchange (LSE) die Jahresziele anheben. Bei der Euronext geht zusätzlich von einem weiteren Aktienrückkaufprogramm aus. Der paneuropäische Börsenbetreiber Euronext bleibt Goys Favorit - knapp vor den Eschbornern. Bei LSE rät er ebenso wie bei den anderen Werten zum Kauf, sieht aber die Debatte über Geschäftsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI) als anhaltenden Belastungsfaktor./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET

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