flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
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13.07.2026 15:04:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Flatexdegiro auf 46 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für flatexDEGIRO von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rentenreform in Deutschland dürfte sich ab dem nächsten Jahr positiv auf die Geschäfte des Online-Brokers auswirken, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Reform dürfte nicht nur zum Kundenwachstum und zum verwalteten Vermögen betragen, sondern auch die Gebühreneinnahmen erhöhen. Derweil lägen die noch größeren Chancen in einer breiteren Akzeptanz bei Privatanlegern, stärkeren langfristigen Sparströmen hin zu Online-Brokern und einer höheren Plattformbindung, da neue Kunden im Laufe der Zeit aktiver an den Kapitalmärkten würden./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET
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